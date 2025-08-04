Обновленный ИИ Grok Илона Маска генерирует видео в 2–4 раза быстрее, чем конкуренты создают одну картинку

Опубликовано 04 августа 2025, 09:081 мин.
Обновленный ИИ Grok Илона Маска генерирует видео в 2–4 раза быстрее, чем конкуренты создают одну картинкуВпечатляющая скорость
Илон Маск представил обновление для ИИ-чатбота Grok — генератор видеороликов Imagine, основанный на модели Aurora.
По словам Маска, эта система способна создавать видео в два-четыре раза быстрее, чем другие модели генерируют одно изображение. При этом функция находится лишь на стадии ранней бета-версии.
Один из пользователей платформы X отметил удобство интерфейса Imagine UI и выразил надежду, что качество видео скоро достигнет уровня систем вроде Veo 3.
Маск ответил, что уже сейчас создание изображений и видео — одно из самых увлекательных занятий, и отметил, что улучшения внедряются ежедневно.
Что интересно, миллиардер провел интересную аналогию, назвав Grok Imagine новым Vine с искусственным интеллектом.