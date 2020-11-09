Обновлены правила лечения коронавируса на дому

В силу обновленные правила вступили с 8 ноября 2020 года, сообщает Парламентская Газета. Ранее больные коронавирусом оставались дома вне зависимости от условий в доме или квартире. Также новые правила предусматривают, что врачи будут обязаны сообщать пациентам, которые лечатся на дому, что в случае ухудшения их состояния им необходимо сразу же вызвать медиков на дом.

Отметим, что новые правила также предусматривают и выдачу пациенту и его близким устных инструкций и брошюр, в которых описываются правила ухода больным COVID-19 и даются рекомендации по защите от респираторных инфекций.