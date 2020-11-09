Наука и технологии
Сегодня 11:05
Обновлены правила лечения коронавируса на дому
К слову, они уже вступили в силу
Как стало известно, Минздрав России одобрил новые правила лечения коронавируса на дому. В них, например, говорится, что теперь пациенты с положительным тестом на коронавирус могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они согласятся соблюдать все предписания врача.
В силу обновленные правила вступили с 8 ноября 2020 года, сообщает Парламентская Газета. Ранее больные коронавирусом оставались дома вне зависимости от условий в доме или квартире. Также новые правила предусматривают, что врачи будут обязаны сообщать пациентам, которые лечатся на дому, что в случае ухудшения их состояния им необходимо сразу же вызвать медиков на дом.
Отметим, что новые правила также предусматривают и выдачу пациенту и его близким устных инструкций и брошюр, в которых описываются правила ухода больным COVID-19 и даются рекомендации по защите от респираторных инфекций.