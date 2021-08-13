Обновлён рейтинг самых мощных смартфонов стоимостью до 30 тысяч рублей

Так, лидером топа смартфонов, стоимость которых не превышает 30 тысяч рублей, оказался Redmi Note 10 Pro. Аппарат удостоился 409,7 баллов. Второе место этого рейтинга занял realme Q3 Pro, тогда как на третьем расположился Redmi K40. Также в список вошли realme GT Neo, Redmi Note 5G, realme Q3, Redmi Note Pro 5G, IQOO Z 3 и Redmi 10X 5G.