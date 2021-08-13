Обновлён рейтинг самых мощных смартфонов стоимостью до 30 тысяч рублей

Наука и технологии
Сегодня в 14:01
Обновлён рейтинг самых мощных смартфонов стоимостью до 30 тысяч рублейИ в других ценовых категориях
Специалисты популярного бенчмарка AnTuTu поделились рейтингом лучших смартфонов в разных ценовых категориях.
Так, лидером топа смартфонов, стоимость которых не превышает 30 тысяч рублей, оказался Redmi Note 10 Pro. Аппарат удостоился 409,7 баллов. Второе место этого рейтинга занял realme Q3 Pro, тогда как на третьем расположился Redmi K40. Также в список вошли realme GT Neo, Redmi Note 5G, realme Q3, Redmi Note Pro 5G, IQOO Z 3 и Redmi 10X 5G.
Лидерами рейтинга мощных смартфонов до 35 тыс рублей оказались Redmi K30S, Redmi K40 и iQOO Neo5. В то же время, в список лучших устройств подороже — от 465 до 618 долларов — вошли Redmi K40 Pro+, iQOO 7 и realme GT.