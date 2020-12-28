Обновлён рейтинг скорости интернета у операторов в Москве

И если скорость интернета на смартфонах в среднем равняется 36 Мбит/сек, что сложно назвать удивительным событием, то перечень операторов с их местом в рейтинге выглядит куда интереснее. Так, на первом месте оказался МегаФон с 55 Мбит/сек. Это в 1,5 раза больше, чем МТС, который расположился на втором месте — у данного оператора связи скорость интернета чаще всего находится на уровне 35 Мбит/сек. Третье место досталось Билайну с его 30 Мбит/сек, а на четвёртом месте оказался Tele2. У последнего места списка скорость интернета находится на уровне 23 Мбит/сек.

Специалисты отметили, что в основном высокий уровень сокрости интернета в Москве обеспечивают три оператора: МегаФон, МТС и Билайн. Все три компании находятся на достаточно высоком уровне в сравнении с Tele2.