Обновлённый Google Chrome будет лучше защищать данные пользователей при помощи новой функции

Речь идет об использовании в адресной строке Chrome префикса https:// по умолчанию. Это не только увеличить безопасность, но и положительно скажется на скорости загрузки сайтов, эксплуатирующих протокол HTTPS.

Отметим, что пользователи браузера, переходя на сайты с помощью ввода URL вручную, редко добавляют префикс http:// или https://. В старых версиях Chrome в данном случае программа автоматически добавляла http://, если это первый визит пользователя. Это было уместно, поскольку большая часть интернета не имела поддержку HTTPS. Сейчас же браузер начнет по умолчанию ставить https://, более безопасный протокол, защищающий пользователей посредством шифрования трафика.

В то же время, если сайт не поддерживает HTTPS, браузер заменит префикс на поддерживающий.