Обойти санкции не получится: YouTube заблокировал вновь созданный канал Артемия Лебедева

По словам Лебедева, он не расстраивается по поводу происходящего, но не питает иллюзий «относительно того, куда всё идёт», поэтому готовится к открытию новых каналов на всех возможных платформах, «где есть аудитория».

Теперь «Самые Честные Новости» начнут выходить на VK. Также Лебедев пишет статьи и публикует видео на платформе «Дзен». И, разумеется, блогер не намерен отказываться от своей публичной деятельности.