Обойти санкции не получится: YouTube заблокировал вновь созданный канал Артемия Лебедева

21:37, 02 марта 2023
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Обойти санкции не получится: YouTube заблокировал вновь созданный канал Артемия ЛебедеваТеперь дизайнер будет выпускать этот контент на VK
После того, как YouTube заблокировал канал известного российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева, он создал новый канал «Самые Честные Новости». Через неделю после открытия видеохостинг заблокировал и этот канал.
Фото: Youtube.com
По словам Лебедева, он не расстраивается по поводу происходящего, но не питает иллюзий «относительно того, куда всё идёт», поэтому готовится к открытию новых каналов на всех возможных платформах, «где есть аудитория».
Теперь «Самые Честные Новости» начнут выходить на VK. Также Лебедев пишет статьи и публикует видео на платформе «Дзен». И, разумеется, блогер не намерен отказываться от своей публичной деятельности.