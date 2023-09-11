«Обращение к Обэме» и «Идущего к реке» дублировали на иностранные языки с помощью ИИ

Не так давно был представлен сервис нейроперевода HeyGen, который способен переозвучивать видео, при этом сохраняя оригинальный голос человека.

Этот необычный инструмент не только переводит речь на различные языки, но и адаптирует движения губ говорящего, чтобы они соответствовали речи на выбранном языке перевода.

Особенностью HeyGen является то, что при высоком качестве видео артикуляция губ выглядит естественно, минимизируя эффект «зловещей долины».

Пользователи уже успели оценить этот сервис на практике, создав видеоролики с популярными в России интернет-личностями.

Отметим, что после регистрации в сервисе, каждому предоставляется кредит, который позволяет создать бесплатное видео продолжительностью от 30 секунд до нескольких минут.