Наука и технологии
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Общение Путина с искусственным интеллектом попало на видео
Получилось достаточно интересно
Общение Путина с искусственным интеллектом попало на видео. Президент ответил на вопросы виртуального собеседника, в том числе и касательно возможности его собратьев стать главой государства.
Возможность поговорить искусственному интеллекту Афина с президентом предоставил глава Сбера Герман Греф. Тогда ИИ поинтересовался у Владимира Путина, способен ли искусственный интеллект, по его мнению, встать у руля целой страны, передает Lenta.ru.
В ответ на этот вопрос, глава России отметил, что он надеется, что этого не произойдет в ближайшее время. Он считает, что роботам не хватает очень важных качеств: “сердца, души, нет чувства сострадания и совести”.
А все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны.