Общение Путина с искусственным интеллектом попало на видео

Возможность поговорить искусственному интеллекту Афина с президентом предоставил глава Сбера Герман Греф. Тогда ИИ поинтересовался у Владимира Путина, способен ли искусственный интеллект, по его мнению, встать у руля целой страны, передает Lenta.ru.

В ответ на этот вопрос, глава России отметил, что он надеется, что этого не произойдет в ближайшее время. Он считает, что роботам не хватает очень важных качеств: “сердца, души, нет чувства сострадания и совести”.