Общепиты переделывают в магазины продуктов из-за коронавируса

Так, достаточно популярная сеть ресторанов Dog Haus Worldwide приняла решение открыть торговые лавки, в которых компания займется продажей ингредиентов для приготовления продукции, которую она сама прежде продавала в готовом виде, в том числе хот-догов и гамбургеров.

”Бизнес должен пережить этот кризис. Нашим клиентам важно понимать, что в стране нет дефицита продовольствия. Рестораны и их дистрибьюторы сидят на таком количестве продуктов, что было бы стыдно не найти способ прокормить наших гостей”, — рассказал совладелец Dog Haus Worldwide Андре Венер.

При этом стоит отметить, что Национальная ассоциация рестораторов США уже выступила с заявлением, согласно которому в случае, если карантин продолжится, то уже через три месяца объем продаж в сегменте общепита снизится на 225 млрд долларов. В свою очередь это вызовет потерю от 5 до 7 млн рабочих мест.