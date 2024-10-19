Общественные Wi-Fi сети перестали представлять серьёзную опасность для гаджетов

Эксперт в области кибербезопасности Алексей Курочкин поделился полезными советами о том, как безопасно использовать общественные и домашние Wi-Fi сети. Он отметил, что злоумышленникам проще проникнуть в устройство через вредоносные приложения, чем попытаться взломать саму сеть. По его словам, прямой взлом по Wi-Fi — это довольно сложная задача, и зачастую хакеры используют более простые способы для получения доступа к личным данным.

Курочкин предостерёг пользователей от подключения к незащищённым общественным Wi-Fi и подчеркнул, насколько важна цифровая гигиена. Он рекомендует избегать установки непроверенных приложений и не вводить личные данные в сети, которые не вызывают доверия. Для защиты домашних Wi-Fi сетей эксперт советует устанавливать надёжные пароли и периодически проверять список подключённых устройств в настройках роутера.

Современные роутеры обладают функциями, которые помогают повысить безопасность сети. Например, с помощью «чёрного» списка можно блокировать нежелательные устройства, а «белый» список позволяет разрешать доступ только определённым пользователям. Такие меры значительно усложняют задачу злоумышленникам и помогают пользователям защитить свои данные.