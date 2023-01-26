Общие «гены стресса» обнаружили у людей и крыс

Также специалисты изучали прочие связанные со стрессом нервно-психические расстройства у рыб, крыс и человека. Они старались найти общие гены, которые реагируют на стрессовые и депрессивные обстоятельства у данных живых организмов.

Исследователи сравнили общую РНК, синтезированную в тканях мозга нормальных крыс и крыс, содержавшихся в условиях хронического стресса. То же самое они сделали для полосатых рыбок данио и для людей.

Сообщается, что сами гены сравнивались на основе их родства, поскольку рыб, крыс и людей разделяет значительный эволюционный разрыв. По итогу учёные обнаружили семь генов, которые можно назвать общими «генами стресса». При этом их функции заметно различаются.

Например, есть те, которые отвечают за энергетический обмен, а есть и влияющие на связь клеток друг с другом и их способность к коммуникации.