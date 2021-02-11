Общительность жирафов влияет на продолжительность их жизни

В рамках исследования специалисты мониторили 512 самок жирафов на площадке более 1500 квадратных километров в экосистеме Тарангире на севере Танзании. Впоследствии они изучили ландшафт и запечатлели всех встреченных самок жирафов. Далее специалисты сформировали сеть коммуникации животных, которая базировалась на подобных научных работах, сфокусированных на человеческих отношениях.

Так, выяснилось, что жирафы, по своим социальным привычкам, напоминают людей и других приматов, для которых общение с сородичами имеет важную роль. Также ученые пришли к выводу, что самки жирафов, которые контактировали как минимум с тремя другими самками, имеют большие шансы выжить, чем те, кто живут по одиночке.