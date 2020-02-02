Обслуживанием больных коронавирусом займутся роботы

Сообщается, что буквально несколько дней назад больницу на юге Китая оснастили двумя роботами. Так, дроиды способны не только доставлять до зараженных лекарства и еду, но и собирать простыни и мусор. Кроме того, они получили возможность открывать двери, а также подниматься по лестницам и выявлять препятствия на своем пути. Также роботы могут анализировать карты пациентов, идентифицировать местоположение, выстраивать оптимальные маршруты, а также формировать базу данных для пациентов, внося изменения в их рабочий процесс. Издание отмечает, что буквально один робот может взять на себя нагрузку трех медсестер в раздаче лекарств.

Таким образом будет достигнуто снижение нагрузки на китайских докторов. Кроме того, за счет роботов, контакт зараженных пациентов c персоналом больницы будет минимизирован, что позволит ограничить перекрестную инфекцию.