Обучение ИИ на ошибках поможет ускорить развитие науки

Через 10 лет искусственный интеллект сможет предсказывать результаты научных экспериментов с высокой точностью, что ускорит разработку лекарств и новых материалов, заявил Евгений Александров, руководитель лаборатории молекулярного моделирования Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение» в МГТУ им. Баумана. Сейчас, по его словам, в открытом доступе публикуются лишь 10% успешных экспериментов, а неудачные попытки остаются неизвестными, из-за чего учёные часто повторяют чужие ошибки.

Александров подчеркнул, что с помощью ИИ учёные смогут изучать данные, включая информацию о неудачных опытах, и с высокой точностью предсказывать результаты новых исследований. Это поможет избежать повторов неудачных экспериментов и, по словам эксперта, значительно ускорит разработку современных лекарств и материалов.

В настоящее время исследователи тратят недели на изучение литературы и месяцы на подбор методов синтеза. В будущем, как добавил Александров, можно будет попросить нейросеть смоделировать свойства материала, например, для использования в мембранах, и получить результат в считанные дни вместо месяцев.