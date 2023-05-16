Объявившая пандемию COVID-19 организация предупредила об опасности чат-ботов

Так, сегодня на официальном сайте организации появился пост, в котором уточняется, что большие языковые модели могут имитировать человеческое понимание и общение.

Популярность чат-ботов, наподобие ChatGPT, Bard и Bing, всё больше стимулирует людей использовать ИИ в здравоохранении, причём в экспериментальных целях.

Организация подчёркивает важность тщательного изучения и предотвращения всевозможных рисков, которые могут повредить здоровью человека. При этом эксперты уточнили, что их замечание обращено как к обычным пользователям, так и медицинским специалистам.

В ВОЗ также отметили необходимость проведения глубоких исследований рисков, связанных с использованием новейших языковых моделей с целью облегчения доступа к медицинской информации.