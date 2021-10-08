Объявлен год, когда все документы россиян будут выдаваться в цифровом виде

Так, по словам вице-премьера, уже к 2024 году жители страны смогут оформлять все справки, пособия и выплаты в интернете. В частности, доступно это будет в “Госуслугах”. К этому же году предполагается перевод в цифровой вид порядка 200 массовых госуслуг. Чернышенко спрогнозировал, что к 2024 году порядка 85% россиян будут иметь свой профиль на “Госуслугах”.

“Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот. Для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, такая возможность сохраняется”, — рассказал Чернышенко.