Объявлен год начала массового производства электрокаров Xiaomi

Так, Лей Цзюнь заверил, что массово выпускать электрокары Xiaomi начнут уже в первой половине 2024 года. Можно предположить, что впервые показать автомобиль компании могут уже в 2023 году.

Ожидается, что первым автомобилем Xiaomi станет седан. На это как минимум намекает макет машины на опубликованном слайде, скрытый под накидкой. В то же время, возможно, за изображением ничего не стоит и выбрали ее ради условной иллюстрации.

Известно, что завод по производству электрокаров Xiaomi появится в пригороде Пекина. На данный момент в соответствующем подразделении компании было собрано более 20 тысяч резюме потенциальных сотрудников для работы в данном проекте.