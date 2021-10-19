Наука и технологии
Сегодня в 15:04
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Объявлен год начала массового производства электрокаров Xiaomi
Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) сообщил, в каком году компания начнет массово производить свой первый электрокар. Об это представитель китайского техногиганта заявил в рамках встречи с инвесторами.
Так, Лей Цзюнь заверил, что массово выпускать электрокары Xiaomi начнут уже в первой половине 2024 года. Можно предположить, что впервые показать автомобиль компании могут уже в 2023 году.
Ожидается, что первым автомобилем Xiaomi станет седан. На это как минимум намекает макет машины на опубликованном слайде, скрытый под накидкой. В то же время, возможно, за изображением ничего не стоит и выбрали ее ради условной иллюстрации.
Известно, что завод по производству электрокаров Xiaomi появится в пригороде Пекина. На данный момент в соответствующем подразделении компании было собрано более 20 тысяч резюме потенциальных сотрудников для работы в данном проекте.