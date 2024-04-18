Объявлен конкурс красоты моделей… сгенерированных нейросетями

Прежде всего разработчику, создавшему «красотку», должно быть от 18 лет, в конкурсе могут участвовать только «модели», изображения или видео которых полностью сгенерированы ИИ без участия настоящих девушек.

Конкурс проводит онлайн-платформа Fanvue. За первое место создатель «победительницы» получит $5 тысяч, продвижение на платформе и широкую PR-поддержку ещё на $5 тысяч. Но чтобы победить, ИИ-модель должна пройти отбор на основании социального влияния, предполагающего в том числе количество подписчиков в соцсетях и темп роста активной аудитории. Также «девушки» должны ответить на множество вопросов, как это происходит в классических конкурсах красоты.

Разработчиков жюри оценит по навыкам использования генеративных ИИ-инструментов и качеству детализации визуального образа «модели».

Примечательно, что в состав жюри входит полностью виртуальная фитнес-модель Айтана Лопес и Эмили Пеллегрини, девушка, привлекшая кучу внимания, но тоже оказавшаяся результатом работы ИИ. Кроме них, — консультант по связям с общественностью и маркетингу Эндрю Блох и историк моды, конкурсов красоты Салли-Энн

Имя «победительницы» будет объявлено 10 мая, разработчики ИИ-моделей, занявших второе и третье места, также получат призы.