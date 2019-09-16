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Объявлен первый город, в котором запретили продажу электронных сигарет

Правда, касаться это будет лишь тех электронных сигарет, которые имеют нетабачный аромат
Правительство Нью-Йорка, в лице Эндрю Куомо, настаивает на том, что введение запрета на продажу ароматизированных электронных сигарет — необходимая мера. Для большей убедительности приводятся в пример случаи, произошедшие по всему штату, когда повсеместно выявлялись проблемы со здоровьем, связанных с вейпингом, особенно среди молодежи.

”Они явно ориентированы на молодежь и очень эффективны в отношении молодежи”, — сказал Куомо, комментируя наличие таких вкусов для вейпа как “жевательная резинка” или “сладкая вата”.

Еще в воскресенье он объявил, что государственный уполномоченный по здравоохранению в течение предстоящей недели вынесет рекомендацию, на которую должен будет отреагировать государственный совету по общественному здравоохранению. По словам чиновника, совет сможет издать чрезвычайные положения в рамках существующего законодательства, которые вступят в силу сразу же, как только за них проголосуют. Действовать они начнут в течение двух недель, сразу после окончания короткого льготного переходного периода для ритейлеров.

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