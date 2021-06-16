Объявлен список российских супермаркетов с возможностью оплаты сканированием лица

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Объявлен список российских супермаркетов с возможностью оплаты сканированием лицаНайти такие магазины теперь можно в "Яндексе"
X5 Group внедрила сервис оплаты взглядом в 150 супермаркетах в 25 регионах России. Теперь прогресс ближе, чем кажется.
Изначально X5 Group (владелец сети "Перекресток") в тестовом режиме запускала собственный сервис еще в марте этого года. Однако его распространение было ограничено лишь одним регионом - Москвой. Теперь оплату взглядом поддерживает 950 касс самообслуживания, а ежедневно сервисом пользуются сотни людей, судя по информации, которую предоставляет компания.
Технология реализована при помощи 3D-камер от Intel, которые могут обеспечить высокий уровень безопасности при совершении транзакции. Возможность точно считывать черты лица должна защитить клиентов от злоумышленников, которые могут подменить данные.
Полный список магазинов с поддержкой нового сервиса доступен в виде специального слоя в картографическом приложении от Яндекс.