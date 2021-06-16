Объявлен список российских супермаркетов с возможностью оплаты сканированием лица

Технология реализована при помощи 3D-камер от Intel, которые могут обеспечить высокий уровень безопасности при совершении транзакции. Возможность точно считывать черты лица должна защитить клиентов от злоумышленников, которые могут подменить данные.

Полный список магазинов с поддержкой нового сервиса доступен в виде специального слоя в картографическом приложении от Яндекс.