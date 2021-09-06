Объявлен возраст древнейшего предка COVID-19

Результаты научной работы были оглашены в издании Current Biology. Так, согласно опубликованным данным, самому древнему предку коронавируса порядка 21 тысячи лет. Что интересно, до этой работы ученые считали, что его возраст в 30 раз меньше.

В рамках исследования ученым удалось спроектировать модель эволюции вирусов. Это, в свою очередь, позволило воссоздать эволюционную историю и других патогенов.

“Это создает новую перспективу для нашего понимания происхождения этих вирусов, а также предполагает, что аналогичным образом можно добиться существенного пересмотра временных шкал эволюции других вирусов”, — поделились выводами специалисты.

Помимо прочего ученые обнаружили, что вирус гепатита С был распространен ввиду переселения людей, напоминающих жителей современной Африки.