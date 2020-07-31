Объявлен запуск китайского конкурента ГЛОНАСС

Как сообщается, запуск Beidou-3 произошел сегодня утром. Сама церемония была проведена Доме народных собраний в Пекине. Отмечается также, что выведение последнего из 55 спутников китайской навигационной системы успешно состоялось в конце июня, а именно 23 числа. Вывод на околоземную орбиту, к слову, производился с помощью ракеты-носителя “Чанчжэн-3B”.

Отметим, что Beidou представляет из себя глобальную навигационную систему, которая, согласно опубликованным данным, станет конкурентом не только GPS, произведенной в США, но и российской ГЛОНАСС. Так, по предварительным данным, в 2020 году навигационными услугами Beidou смогут пользоваться пользователи из различных стран.