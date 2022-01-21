Объявлена лучшая по скрытности от противника подлодка России

Будниченко также подчеркнул, что «Казань» отличается от головной субмарины проекта 885М. В подлодке реализованы технологии интеллектуализации ведения боя.

«Впервые внедрены передовые информационные технологии в радиоэлектронном вооружении корабля, что даёт возможность повысить оперативность и качество боевого управления. АПЛ "Казань" насыщена современным оборудованием, компьютерной техникой. Она обладает новыми характеристиками с точки зрения физических полей, манёвренности. На сегодняшний день это самый малошумный подводный крейсер ВМФ России. АПЛ "Казань" — это огромный шаг в будущее, крейсер 21 века», — рассказал Михаил Будниченко.