Объявлена постройка крупнейшего экологически чистого завода будущего

Судя по имеющимся данным, работать промышленный гигант будет исключительно на солнечной и ветряной энергии. При этом новый завод станет лишь частью куда более масштабного проекта по разработке “умного” города.

Стоит отметить, что согласно официальным цифрам, опубликованным в сети, новый “зеленый” завод будет иметь мощность 4 ГВт, при этом благодаря использованию солнечной и ветряной энергии будет способен производить по 650 тонн водорода в день. Планируется, что результаты производства будут идти не на использование внутри города, на экспорт по всему миру. Ожидается, что завод начнет свою работу в 2025 году.