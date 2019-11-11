Объявлена причина скорого подорожания мобильной связи в России

Согласно данным, приведенным генеральным директором Telecom Daily Дениса Кускова, можно ждать, что повышение цен составит порядка 10-12%. По мнению же другого эксперта, руководителя проекта Count Review Сергея Половникова, ситуация будет менее радужной и увеличение стоимости услуг сотовых операторов может составить 15-25%.

При этом важно отметить, что повышение цен на услуги в первую очередь связаны с желанием мобильных операторов компенсировать потери доходов, вызванные отменой внутреннего роуминга по всей России в этом году.