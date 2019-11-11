Наука и технологии
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Объявлена причина скорого подорожания мобильной связи в России
Как оказалось, все дело в роуминге
Российское издание “Известия” провело опрос среди множества аналитиков, по итогу которого был сформирован очень неприятный прогноз. Так, если верить специалистам, уже в следующем году россиян ждет повышение цен на мобильную связь.
Согласно данным, приведенным генеральным директором Telecom Daily Дениса Кускова, можно ждать, что повышение цен составит порядка 10-12%. По мнению же другого эксперта, руководителя проекта Count Review Сергея Половникова, ситуация будет менее радужной и увеличение стоимости услуг сотовых операторов может составить 15-25%.
При этом важно отметить, что повышение цен на услуги в первую очередь связаны с желанием мобильных операторов компенсировать потери доходов, вызванные отменой внутреннего роуминга по всей России в этом году.