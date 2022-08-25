Объявлена российская цена бюджетных TWS-наушников Oppo Enco Air2

Ещё из интересного можно отметить необычный дизайн с полупрозрачной крышкой, а также 24 часа общей автономности. При этом сами по себе наушники, без привязки к кейсу, могут проигрывать музыку до 4 часов.

Управление Enco Air2 сенсорное. Разный интервал нажатий позволяет контролировать определённые функции. Так, например, наушники даже можно будет использовать для удалённого управления камерой.

Приобрести новинку можно в фирменном магазине Oppo на OZON. Цена устройства — 4 990 рублей.