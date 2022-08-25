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Объявлена российская цена бюджетных TWS-наушников Oppo Enco Air2
У Oppo есть несколько качественных моделей беспроводных наушников. И вот, одна из них, добралась и до России.
Речь идёт об Oppo Enco Air2. По словам представителей бренда, их инженерам удалось достигнуть в них ранее недоступного в данном ценовом сегменте уровня звучания. Помогли в этом 13.4-миллиметровые динамики с эффектом Enco Live.
Ещё из интересного можно отметить необычный дизайн с полупрозрачной крышкой, а также 24 часа общей автономности. При этом сами по себе наушники, без привязки к кейсу, могут проигрывать музыку до 4 часов.
Управление Enco Air2 сенсорное. Разный интервал нажатий позволяет контролировать определённые функции. Так, например, наушники даже можно будет использовать для удалённого управления камерой.
Приобрести новинку можно в фирменном магазине Oppo на OZON. Цена устройства — 4 990 рублей.