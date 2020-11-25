Объявлена стоимость новой "умной" колонки Яндекс

”Яндекс выпустил новую умную колонку с голосовым помощником "Алисой", ее назвали "Станция Макс". Главные отличия новой колонки - мощный трехполосный звук, поддержка видео в 4К HDR и наличие LED-экрана”, - поделились представители компании.

Известно, что колонка оборудована пятью динамиками. Общая мощность “Станции Макс” соответствует 65 Вт. Новинка поддерживает технологию Dolby Audio и разрешение 4К HDR. Стоимость колонки составляет порядка 16 990 рублей. На данный момент доступны черный и серый цвет, однако в 2021 году будут добавлены темно-синий и бордовый.