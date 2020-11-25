Наука и технологии
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Объявлена стоимость новой "умной" колонки Яндекс
"Станция Макс"
В рамках ежегодной конференции Yet another Conference Яндекс анонсировала свою новую “умную” колонку "Станцию Макс". Предзаказ на устройство можно оформить уже сегодня, а ожидать появления новинки в магазинах стоит 1 декабря.
”Яндекс выпустил новую умную колонку с голосовым помощником "Алисой", ее назвали "Станция Макс". Главные отличия новой колонки - мощный трехполосный звук, поддержка видео в 4К HDR и наличие LED-экрана”, - поделились представители компании.
Известно, что колонка оборудована пятью динамиками. Общая мощность “Станции Макс” соответствует 65 Вт. Новинка поддерживает технологию Dolby Audio и разрешение 4К HDR. Стоимость колонки составляет порядка 16 990 рублей. На данный момент доступны черный и серый цвет, однако в 2021 году будут добавлены темно-синий и бордовый.