Объявлены адреса первых участков сетей 5G в Москве

”Планируется, что на территории тестовой зоны МТС откроет лабораторию 5G для стартапов, разрабатывающих продукты на основе сети пятого поколения по целому ряду направлений, в том числе в сфере облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата, IoT и новых форматов вычисления и хранения данных”, — говорится в заявлении оператора.

В 2020 году компания планирует расширить зону действия пилотной зоны 5G на большую часть территории ВДНХ. Также на данный момент запланировано восемь тестовых зон 5G на территории Москвы: в спорткомплексе "Лужники", в "Москва-Сити", в инновационном центре "Сколково", на ВДНХ, на улице Тверской, на Воробьевых горах, в парке Горького и в парке "Зарядье". Покрыть всю Москву планируется в 2023 году.