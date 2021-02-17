Наука и технологии
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Объявлены лучшие российские изобретения 2020 года
Здесь своё место нашла и вакцина, и наработка в сфере ИИ
Роспатент опубликован интересную подборку. В неё вошли топ-10 самых интересных российских изобретений, созданных в 2020 году.
В числе самых важных новинок была выделена противотуберкулезная вакцина, пишет РИА Новости. С её помощью можно не только защитить людей от болезни, но и помочь выздороветь уже заразившимся пациентам.
Ещё одной крайне важной разработкой был назван инструмент, способный отличать самых достоверных ботов от живых людей. С помощью данной технологии специалисты смогут предотвращать противозаконные действия злоумышленников, использующих в своих целях наработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
В «десятку лучших» попали и прочие наработки, в том числе из области медицины, технологий и т.д. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.