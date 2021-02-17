Объявлены лучшие российские изобретения 2020 года

В числе самых важных новинок была выделена противотуберкулезная вакцина, пишет РИА Новости. С её помощью можно не только защитить людей от болезни, но и помочь выздороветь уже заразившимся пациентам.

Ещё одной крайне важной разработкой был назван инструмент, способный отличать самых достоверных ботов от живых людей. С помощью данной технологии специалисты смогут предотвращать противозаконные действия злоумышленников, использующих в своих целях наработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

В «десятку лучших» попали и прочие наработки, в том числе из области медицины, технологий и т.д. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.