Наука и технологии
Сегодня 16:20
Объявлены новые ограничения для электронных сигарет
А также сигарет и прочих содержащих табак продуктов
Как стало известно благодаря изданию The Wall Street Journal, уже в самое ближайшее время в США будет повышен минимальный возраст покупки электронных сигарет, обычных сигарет и прочей продукции с содержанием табака. Теперь подобные товары, как и алкоголь, можно будет покупать лишь с 21 года.
Закон, внедряющий нововведения, уже был принят сенатом, осталось лишь дождаться подписи действующего президента страны Дональда Трампа. Стоит напомнить, что ранее глава США уже выступал в поддержку вышеописанной инициативы.
Важно понимать, что согласно данным американских СМИ, электронные сигареты пользуются огромной популярностью у молодежи из США, при этом в качестве виновника сложившейся ситуации называют агрессивную рекламную политику компаний-производителей электронных сигарет.