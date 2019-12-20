Объявлены новые ограничения для электронных сигарет

Закон, внедряющий нововведения, уже был принят сенатом, осталось лишь дождаться подписи действующего президента страны Дональда Трампа. Стоит напомнить, что ранее глава США уже выступал в поддержку вышеописанной инициативы.

Важно понимать, что согласно данным американских СМИ, электронные сигареты пользуются огромной популярностью у молодежи из США, при этом в качестве виновника сложившейся ситуации называют агрессивную рекламную политику компаний-производителей электронных сигарет.