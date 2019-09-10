Объявлены новые стандарты скорости интернета для школ и больниц

”К 2021 году планируется обеспечить сельские школы доступом к сети Интернет со скоростью не менее 50 Мб/с. Для городских школ - не менее 100 Мб/с и медицинских организаций - не менее 10 Мб/с. В медицинских учреждениях потребность в увеличении скорости доступа к сети интернет обусловлена планами по переходу на электронные медицинские карты, а также возможностью проверить результаты анализов в режиме онлайн”, — рассказала Кузнецова в пресс-центре ТАСС.

Переход на электронные карты планируется закончить до 2021 года — к тому времени у каждого жителя Ленинградской области должна будет появиться электронная версия карты.