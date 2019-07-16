Объявлены подробности эпидемии чумы, которая чуть не уничтожила Европу

Группа ученых занялась реконструкцией восьми генов чумной палочки, являющейся возбудителем бубонной чумы. Реконструкция прошла успешно благодаря хорошо сохранившимся останками людей, болевших этой болезнью. Что интересно, именно благодаря этим останкам удалось выяснить, что эпидемия, охватившая все страны Средиземноморья в период правления византийского императора Юстиниана I, была именно что чумой. Также, согласно заключению исследователей, факт обнаружения возбудителя чумы в Испании и во Франции подтвердило, что болезнь, охватившая некогда прибрежные регионы того времени, также была чумой. Со временем чумная палочка эволюционировала, тем самым становясь менее смертельно опасной для человека, и за счет этого она смогла распространится на еще большей территории.

Современные ученые до сих пор не могут определиться, как сильно повлияла эпидемия чумы на развитие человечества. Одна часть считает, что хоть вспышка чумы и унесла множество жизней, бедствие сыграло небольшую роль в развитии общества и экономики. Другая же часть полагает, что она могла оказать существенное влияние на все человечество.