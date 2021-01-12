Наука и технологии
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Объявлены российские цены новых «умных» часов Amazfit GTR 2e и GTS 2e
Как ни странно, стоимость новинок сумела приятно удивить
В рамках выставки CES 2021 производитель фитнес-девайсов Amazfit представил свои новые смарт-часы — GTR 2e и GTS 2e. Но что более интересно, компания также объявила дату старта продаж и цену новинок в России.
Но для начала отметим, что GTR 2e получили круглый 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 454 x 454 пикселя и возможностью поворота на 180 градусов. Последняя особенность делает комфортной носку часов на любой руке.
В свою очередь GTS 2e получила прямоугольный AMOLED-экран на 1,65 дюймов и с разрешением 348 x 442 пикселя.
Обе модели получили поддержку Alway on Display. Также и GTS 2e, и GTR 2e оснастили датчиками сердцебиения, измерения уровня насыщения крови кислородом и 90 различными спортивными режимами. Представители Amazfit заявляют, что часы могут проработать на одном заряде до 45 дней.
Оба девайса поступят в продажу в России уже 15 января 2021 года. При этом цена GTS 2e и GTR 2e составит 10 990 рублей.