Объявлены российские цены новых «умных» часов Amazfit GTR 2e и GTS 2e

Обе модели получили поддержку Alway on Display. Также и GTS 2e, и GTR 2e оснастили датчиками сердцебиения, измерения уровня насыщения крови кислородом и 90 различными спортивными режимами. Представители Amazfit заявляют, что часы могут проработать на одном заряде до 45 дней.

Оба девайса поступят в продажу в России уже 15 января 2021 года. При этом цена GTS 2e и GTR 2e составит 10 990 рублей.