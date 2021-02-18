Объявлены российские регионы, в которых не появится связь 5G

Так, по его словам, 5G нельзя развернуть на приграничных российских территориях на расстоянии 300 км от других государств. Дело в том, что сопредельные страны не одобрили эксплуатацию выделенных на развитие этой технологии радиочастот.

Также он отметил, что базовым частотным диапазоном при развертывании 5G в России на данный момент стал 4,7-4,9 ГГц. Представитель “Ростелекома” сообщил, что согласие на развертывание инфраструктуры, эксплуатирующей частоту этого диапазона на расстоянии менее 30 км от других государств, требуется исходя из норм международного союза электросвязи. Обусловлено это тем, что данный частотный диапазон также применяется в системах обнаружения “свой-чужой”.

”Был получен отказ от целого ряда государств, поэтому пока ситуация выглядит таким образом, что вся территория России на расстоянии 300 километров от границ остаётся без возможности развёртывания там сетей пятого поколения. Это серьезный вызов, думаю, это будет обсуждаться на самом высоком уровне”, - поделился президент “Ростелекома”.