Объявлены самые плохие пароли

Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал список паролей, которые чаще всего используются во взломанных аккаунтах.
Для этого специалисты исследовали базу Троя Ханта с сайта haveibeenpwned.com, содержащую все крупные утечки логинов и паролей интернет-пользователей.
Самым популярным среди жертв взломов оказался пароль 123456, его использовали для 23,2 млн аккаунтов. Целиком рейтинг выглядит так:
- 123456 — 23,2 млн
- 123456789 — 7,7 млн
- qwerty — 3,8 млн
- password — 3,6 млн
- 11111111 — 3,1 млн
- 12345678 — 2,9 млн
- abc123 — 2,8 млн
- 1234567 — 2,5 млн
- password1 — 2,4 млн
- 12345 — 2,3 млн
- 1234567890 — 2,2 млн
- 123123 — 2,2 млн
- 000000 — 1,9 млн
- iloveyou — 1,6 млн
- 1234 — 1,3 млн
- 1q2w3e4r5t — 1,2 млн
- Qwertyuiop — 1,1 млн
- 123 — 1,02 млн
- Monkey — 980 980 тысяч
- Dragon — 968 тысяч