Ferra

Объявлены самые плохие пароли

Не стоит использовать 123456, qwerty и password

Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал список паролей, которые чаще всего используются во взломанных аккаунтах.

Для этого специалисты исследовали базу Троя Ханта с сайта haveibeenpwned.com, содержащую все крупные утечки логинов и паролей интернет-пользователей.

Самым популярным среди жертв взломов оказался пароль 123456, его использовали для 23,2 млн аккаунтов. Целиком рейтинг выглядит так:

  • 123456 — 23,2 млн
  • 123456789 — 7,7 млн
  • qwerty — 3,8 млн
  • password — 3,6 млн
  • 11111111 — 3,1 млн
  • 12345678 — 2,9 млн
  • abc123 — 2,8 млн
  • 1234567 — 2,5 млн
  • password1 — 2,4 млн
  • 12345 — 2,3 млн
  • 1234567890 — 2,2 млн
  • 123123 — 2,2 млн
  • 000000 — 1,9 млн
  • iloveyou — 1,6 млн
  • 1234 — 1,3 млн
  • 1q2w3e4r5t — 1,2 млн
  • Qwertyuiop — 1,1 млн
  • 123 — 1,02 млн
  • Monkey — 980 980 тысяч
  • Dragon — 968 тысяч
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