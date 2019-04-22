Объявлены самые плохие пароли

Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал список паролей, которые чаще всего используются во взломанных аккаунтах.

Для этого специалисты исследовали базу Троя Ханта с сайта haveibeenpwned.com, содержащую все крупные утечки логинов и паролей интернет-пользователей.

Самым популярным среди жертв взломов оказался пароль 123456, его использовали для 23,2 млн аккаунтов. Целиком рейтинг выглядит так: