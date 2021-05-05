Наука и технологии
Сегодня в 17:53
Объявлены самые популярные магазины электроники в России
А также имеющие наибольшее доверие
В сети появились результаты свежего исследования компании Ромир. Они показали, какие магазины электроники являются самыми популярными в России.
На первом месте расположились сразу две компании — М.Видео и Эльдорадо. Таблица на сайте Ромир показывает, что у обоих магазинов индекс заметности 95%. Для сравнения, ближайший конкурент, расположившийся на третьем месте — Связной — получил лишь 90%.
Недалеко от Связного отстал и OZON — популярный интернет-магазин набрал 89%. Пятёрку лидеров замыкает DNS с 87%.
Сообщается, что исследование проводилось по международной методике GRI (Global Reputation Index). Участие в нём приняло 1,5 тыс человек.
Отметим, что также на М.Видео оказался на первом месте по индексу доверия среди россиян.