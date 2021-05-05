Объявлены самые популярные магазины электроники в России

На первом месте расположились сразу две компании — М.Видео и Эльдорадо. Таблица на сайте Ромир показывает, что у обоих магазинов индекс заметности 95%. Для сравнения, ближайший конкурент, расположившийся на третьем месте — Связной — получил лишь 90%.

Недалеко от Связного отстал и OZON — популярный интернет-магазин набрал 89%. Пятёрку лидеров замыкает DNS с 87%.