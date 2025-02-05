Объявлены самые популярные СМИ о смартфонах, компьютерах и сотовых сетях по итогам 2024 г.

Cnews.ru поднялся на одну позицию и стал первым с индексом цитируемости 338,85, а Hi-Tech@Mail.ru также увеличил свои позиции, заняв второе место с индексом 329,57. На третьем месте расположился Telecomdaily.ru, который опустился на две позиции, с индексом цитируемости 292,06.

Четвертое и пятое место в рейтинге сохранили Ixbt.com и Habr.com, с показателями 210,26 и 151,45 соответственно. Ferra.ru — медиаресурс, который поднялся на четыре места, замкнул шестерку лидеров с индексом 137,65.

В топ-10 также вошли такие ресурсы, как 3dnews.ru, Tadviser.ru, Securitylab.ru и Kod.ru. Все эти издания предоставляют актуальные новости и аналитику о событиях в сфере технологий и телекоммуникаций.

Заметные изменения произошли среди менее цитируемых ресурсов. Например, Vc.ru опустился на семь позиций, а новые участники рейтинга — Appleinsider.ru, Iguides.ru и Telesputnik.ru — заняли 17, 19 и 20 места соответственно.