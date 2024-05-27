Объявлены сферы применения новых российских лазерных станков

Московские производители представили новое лазерное оборудование для транспорта и металлообработки, сообщил министр правительства Москвы Владислав Овчинский. По его словам, лазеры сегодня используются в самых разных областях — от автомобилестроения до реставрации объектов культурного наследия. В столице работает более 140 предприятий, занимающихся металлообработкой, и с начала года они презентовали новые лазерные станки и системы, необходимые для разных отраслей промышленности.

Компания «Витулус СМЕ» представила экологичные лазерные станки, которые не потребляют много электроэнергии и могут очищать поверхности от различных загрязнений. Генеральный директор компании Екатерина Слижевская рассказала, что эти станки эффективно удаляют следы нефтепродуктов, краски, ржавчины и других загрязнений с любых поверхностей. Оборудование можно использовать в любых условиях, включая работу на высоте или в труднодоступных местах. Для запуска требуется только розетка на 220 вольт и защитные очки.

Компания Pokkels представила автоматизированные ячейки для лазерной сварки на основе промышленных роботов. Эти робосварщики могут работать круглосуточно, обеспечивая высокое качество сварочных швов благодаря точности и повторяемости действий. Компания «Новые лазерные технологии» разработала оборудование для восстановления колёсных пар трамваев, которое уже поставлено в несколько городов России. Сегодня в Москве функционирует 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых работают 725 тысяч человек. Ежегодно вводятся в строй 40-50 средних и крупных площадок и около ста малых, производящих высокотехнологичную продукцию, лекарства, одежду, обувь и многое другое.