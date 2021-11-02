Объявлены страны, которые чаще всего скупают российскую военную технику

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Объявлены страны, которые чаще всего скупают российскую военную техникуОт Китая до северов Африки
РБК взяло интервью у директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрия Шугаева, в рамках которого он объявил список стран, которые часто покупают у России военную технику.
Итак, в первой пятерке иностранных покупателей российской военной техники оказались Китай, Индия, регион Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Латинской Америки
По словам Шугаева, каждый регион обладает своей спецификой. К примеру, страны Африки южнее Сахары зачастую покупают вертолеты семейства «Ми», самолетов «Сухой» и «МиГ», систем ПВО «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э», «Бук». Из оружия данные страны предпочитают стрелкового «Калашникова».
Сообщается также, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона часто приобретают авиационную техника и авиационные двигатели к ним, а также вооружение ПВО.
Источник: РБК