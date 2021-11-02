Объявлены страны, которые чаще всего скупают российскую военную технику

Итак, в первой пятерке иностранных покупателей российской военной техники оказались Китай, Индия, регион Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Латинской Америки

По словам Шугаева, каждый регион обладает своей спецификой. К примеру, страны Африки южнее Сахары зачастую покупают вертолеты семейства «Ми», самолетов «Сухой» и «МиГ», систем ПВО «Панцирь-С1» и «Тор-М2Э», «Бук». Из оружия данные страны предпочитают стрелкового «Калашникова».

Сообщается также, что страны Азиатско-Тихоокеанского региона часто приобретают авиационную техника и авиационные двигатели к ним, а также вооружение ПВО.