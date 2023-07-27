Обязательную установку RuStore на смарт-тв отложили на неопределенный срок

Минцифры приняло решение отложить требование о предустановке магазина приложений RuStore на умные телевизоры, разрабатываемый VK. Это связано с необходимостью доработки технических аспектов этого требования. Тем не менее, требование о глубокой интеграции RuStore с операционной системой телефонов осталось в проекте закона.

Проект постановления правительства рассмотрен комиссией по административной реформе 27 июля. Минцифры подтвердило, что интеграция RuStore с операционной системой мобильных устройств не будет обязательной, а предустановка магазина на телевизорах также откладывается из-за необходимости дополнительной проработки технических аспектов.

Национальный магазин приложений RuStore для телевизоров на Android TV был представлен в мае, а ранее в марте в проекте постановления упоминалась версия магазина для ТВ.

Сроки введения требований изменились: положения вступят в силу через три месяца после публикации документа. Это изменение позволит производителям подготовиться к изменениям. Однако ассоциация РАТЭК предупредила, что новые требования противоречат условиям лицензии Google на системные сервисы, что может вызвать проблемы на рынке. Отсрочка исполнения требований поможет производителям подготовиться лучше, но не решит проблему полностью.