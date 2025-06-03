Обычное купание приводит к отеку Квинке, сообщил врач

Инфекционист профессор кафедры педиатрии руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина в беседе с 360.ru предупредила: заболевание начинается с сильного зуда, сыпи и может сопровождаться повышением температуры. Внешне это может напоминать обычную аллергию, но в некоторых случаях реакция бывает настолько бурной, что может привести к серьезным осложнениям, включая отек Квинке и поражение дыхательных путей.

Опасность возрастает при купании в стоячих водоемах, особенно если в них есть водоросли. В проточной воде риск заразиться значительно ниже. Паразиты проникают в организм через кожу, особенно если человек долго стоит в воде, не двигаясь, на мелководье.

Церкариоз вызывают личинки гельминтов, обитающих в организмах водоплавающих птиц и рыб. В теле человека они долго не живут, но успевают вызвать выраженную аллергическую реакцию.

Лечение зависит от степени выраженности симптомов. В легких случаях достаточно антигистаминных препаратов и мазей. При тяжелых — может понадобиться госпитализация и интенсивная терапия. Особенно осторожными нужно быть людям, склонным к аллергии.

Чтобы защитить себя, врачи советуют выбирать для купания проточные водоемы, избегать густой растительности в воде и не задерживаться в воде подолгу. После купания важно вымыться чистой водой и хорошо вытереться полотенцем.

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