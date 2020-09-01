Наука и технологии
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Обыкновенную бумагу превратили в клавиатуру
Возможно, данное открытие сделает будущее из научно-фантастических фильмов еще ближе
Как стало известно, исследователи из Университета Пердью сумели превратить обыкновенную бумагу в клавиатуру. Также при помощи новой методики, из бумаги можно сделать совершенно различные типы интерфейсов.
Основой новой разработки специалистов стала возможность делать бумагу водоотталкивающей при помощи специального покрытия из фторированных молекул. Это, в свою очередь, позволило ученым печатать на бумаге несколько слоев схем и чернил, не боясь при этом растекания последних между слоями. Вкупе с тем, что полученное устройство не требует аккумуляторов, так как в качестве энергии использует прикосновения, новый метод можно считать по-настоящему прорывным в создании интерфейсов будущего практически из подручных средств.
Американские исследователи также отметили, что с помощью их новой разработки, бумагу можно использовать в качестве человеко-машинного интерфейса или, как пример, интерфейса музыкального проигрывателя.