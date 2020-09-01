Обыкновенную бумагу превратили в клавиатуру

Основой новой разработки специалистов стала возможность делать бумагу водоотталкивающей при помощи специального покрытия из фторированных молекул. Это, в свою очередь, позволило ученым печатать на бумаге несколько слоев схем и чернил, не боясь при этом растекания последних между слоями. Вкупе с тем, что полученное устройство не требует аккумуляторов, так как в качестве энергии использует прикосновения, новый метод можно считать по-настоящему прорывным в создании интерфейсов будущего практически из подручных средств.

Американские исследователи также отметили, что с помощью их новой разработки, бумагу можно использовать в качестве человеко-машинного интерфейса или, как пример, интерфейса музыкального проигрывателя.