Очень российский проездной: карты «Тройка» с отечественными чипами поступили в продажу

Как отмечается, чипы для карт начали производить ещё в 2018 году в Зеленограде в Центре компетенций по транспортным проектам ГК «Микрон». На данный момент в продажу поступило 1000 карт, в июле поступит ещё 200 тысяч.

До конца 2027 года будет произведено 19 млн карт с отечественными чипами.

«Ещё в 2018 году совместно с АО "Микрон" мы создали предприятие на базе ООО "МСП" — центра компетенций по транспортным проектам ГК "Микрон". Его половина принадлежит метро. Три года назад мы начали готовить российский чип для карты "Тройка»», — сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.