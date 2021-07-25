Очередное обновление Windows “поломало” печать и сканирование

Предполагалось, что обновление безопасности KB5004237 решит проблемы с печатью при подключении принтеров по USB. Однако, что-то пошло не так, и обновление, напротив, лишь добавило багов в этот и без того проблемный процесс. Сообщается, что проблемы с печатью и сканированием наблюдаются с принтерами, сканерами и многофункциональными устройствами при аутентификации пользователей с помощью смарт-карт.

В сети появился список версий Windows, у которых с обновлением прибавились проблемы:

Windows 1021H1, Windows 1020H2, Windows 102004, Windows 10 1909, Windows 10 1809, Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 Enterprise LTSC 2016, Windows 10 1607, Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, Windows 8.1, Windows 7 SP1;

Windows Server 20H2, Windows Server 2004, Windows Server 1909, Windows Server 1809, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 SP2.

Представители Microsoft проблему признали и уже работают над ее исправлением.