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Очередное падение российского истребителя может вынудить Индию закупиться американскими аналогами
Слишком часто стали падать отечественные МиГ-29К
Зарубежные журналисты начали массовое обсуждение очередного падения МиГ-29К российского истребителя, принадлежащего Индии. По мнению представителей СМИ, в конечном итоге это может вынудить страну закупиться американскими или французскими аналогами.
Так, например, издание Eurasian Times заявило, что устаревшие российские боевые самолеты падают уже в третий раз за год, что явно вызывает обеспокоенность у индийских властей. В конечном итоге, из-за неудач МиГ-29К, они могут прибегнуть к “открытию дверей для французских истребителей Rafale и самолетов производства США”.
Это третья такая катастрофа индийского МиГ-29К за год, и возникают вопросы по исправности самолета. По оценкам экспертов, только треть из 45 самолётов остаётся в эксплуатационной готовности из-за технических проблем
При этом журналисты издания отмечают, что властям Индии стоит присмотреться к американскому истребителю F-18 на замену российскому.