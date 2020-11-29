Очередное падение российского истребителя может вынудить Индию закупиться американскими аналогами

Так, например, издание Eurasian Times заявило, что устаревшие российские боевые самолеты падают уже в третий раз за год, что явно вызывает обеспокоенность у индийских властей. В конечном итоге, из-за неудач МиГ-29К, они могут прибегнуть к “открытию дверей для французских истребителей Rafale и самолетов производства США”.