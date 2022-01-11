Очередной техногигант не будет брать на работу без прививки от COVID-19

Компания откладывает полное открытие офиса до 28 марта, которое ранее было назначено на конец этого месяца.

Изменения объявлены в связи с резким ростом числа случаев заболевания COVID-19 по всей территории США, что вынуждает компании и организации менять свои планы по проведению личных встреч. Рост числа случаев заболевания заставил некоторые компании отказаться от физического присутствия на многих выставках.

Другие крупные технологические компании также недавно сдвинули свои планы по открытию офисов. Apple отложила на неопределенный срок возвращение сотрудников в офисы. А Google находится все еще в раздумьях, при этом тоже будет просить справку о вакцинации. Microsoft отказалась от возобновления работы офисов, которое должно было случиться в сентябре.