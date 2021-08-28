Очередной TikTok челлендж оказался опасным для здоровья

Об этом сообщило News18.com. Концепция популярного челленджа в том, что пользователям необходимо снять на видео, как они поднимаются по сложенным друг на друга в виде лестницы ящикам из-под молока. Поскольку конструкция, мягко говоря, не самая прочная, от авторов роликов требуются навыки балансировки.

Врачи же, которые заметили набирающий популярность тренд, предупредили пользователей соцсети о том, что участие в таком челлендже — занятие травмоопасное. Хирург-ортопед Шон Энтони (Shawn Anthony) рассказал, что к нему уже обращались жертвы данного челленджа с вывихами плеча, разрывами передней крестообразной связки и мениска, переломами запястий и травмами спинного мозга.

Под влиянием врачей в администрации TikTok приняли решение запретить Milk Crate Challenge.