Очередной запуск японской ракеты Н3 закончился неудачей

Трансляцию запуска, состоявшегося в 4:37 по местному времени (10:37 мск) внезапно прервали из-за отказа двигателя второй ступени ракеты. Поскольку спрогнозировать завершение миссии оказалось невозможно, в JAXA приняли решение уничтожить ракету.

«Зажигание двигателя второй ступени не было подтверждено, и была передана команда на уничтожение», — сказано в сообщении японского портала 47news.