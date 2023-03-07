Очередной запуск японской ракеты Н3 закончился неудачей

21:45, 07 марта 2023
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Очередной запуск японской ракеты Н3 закончился неудачейПрямую трансляцию мероприятия внезапно прервали
Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) в очередной раз попыталось запустить новую ракету Н3, что в итоге закончилось неудачей. Прямая трансляция велась на YouTube-канале ведомства.
Фото: 47news.jp
Трансляцию запуска, состоявшегося в 4:37 по местному времени (10:37 мск) внезапно прервали из-за отказа двигателя второй ступени ракеты. Поскольку спрогнозировать завершение миссии оказалось невозможно, в JAXA приняли решение уничтожить ракету.
«Зажигание двигателя второй ступени не было подтверждено, и была передана команда на уничтожение», — сказано в сообщении японского портала 47news.