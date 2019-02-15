Очки дополненной реальности позволят полиции Москвы узнавать преступников по лицам

Власти Москвы готовят к запуску специальные очки дополненной реальности для столичной полиции. Очки получат функцию распознавания лиц. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на собеседника в мэрии и два источника, участвующих в подготовке проекта.

По данным издания, на данный момент в пилотном режиме к проекту с технологиями распознаванием лиц в Москве уже подключены 1,5 тыс. камер. Приложение для технологии распознавания лиц в очках дополненной реальности разрабатывает компания Ntechlab. Она известна по проекту FindFace.

На запрос журналистов в департаменте информационных технологий мэрии Москвы ответили: «ДИТ проводит тестирование применения технологии распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности». Но подчеркнули, что пока рано говорить о подробностях или результатах проекта.

Публичная презентация продукта запланирована на октябрь 2019 года во время выставки «Интерполитех».