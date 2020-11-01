Очки признали снижающим риск инфицирования COVID-19 фактором

Нетесов приводит в доказательство этому исследование китайский ученых, в рамках которого было установлено, что среди инфицированных коронавирусной инфекцией числилось всего 10% в очках. Обусловлено это тем, что проникает COVID-19 в основном с помощью слизистых носа и глаза.

”В Китае было проведено исследование, которое показало, что люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже. В Китае это очень ярко проявляется, потому что носят очки более 80%”, — поделился Нетесов.

Помимо прочего специалист напомнил и о важности медицинских масок, которые помогут не только не заразиться, но и не заразить других.