Наука и технологии
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Очки признали снижающим риск инфицирования COVID-19 фактором
Люди в очках в пять раз реже заражаются
Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов признал очки снижающим риск инфицирования коронавирусом фактором. По словам специалиста, люди в очках в пять раз реже заражаются COVID-19.
Нетесов приводит в доказательство этому исследование китайский ученых, в рамках которого было установлено, что среди инфицированных коронавирусной инфекцией числилось всего 10% в очках. Обусловлено это тем, что проникает COVID-19 в основном с помощью слизистых носа и глаза.
”В Китае было проведено исследование, которое показало, что люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже. В Китае это очень ярко проявляется, потому что носят очки более 80%”, — поделился Нетесов.
Помимо прочего специалист напомнил и о важности медицинских масок, которые помогут не только не заразиться, но и не заразить других.